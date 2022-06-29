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Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı

29.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı

Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes'te başladı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda yeni sezona hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Diyadin, Erciyes'e kamp için ilk kez geldiklerini, tesisleri ve sahayı çok beğendiklerini belirterek, buradaki hazırlığın 10 gün süreceğini aktardı.

Diyadin, kamp bölgesi ve sahanın avantajından bahsederek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a da teşekkür etti.

Takımın transfer yasağına da değinen Diyadin, "Lig için hedefleme bakımından şu an söyleyeceğimiz net bir şey yok. Çünkü transfer yasağımız var. Henüz oyuncu katamadık takıma. Samsunspor, Eyüpspor, Pendikspor gibi takımlar ciddi anlamda transfer yapıp kampa hazır bir şekilde gittiler. Biz henüz öyle bir adım atamadık. O kadar yol almış takımların içinde kalkıp 'yarışacağız onlarla' demek çok doğru değil. Süreç içinde oyuncu katılımları olursa bir şeyleri konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı

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