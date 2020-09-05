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Gençlerden koruyucu siperlik üretimine devam

MALATYA HABERLERİ  | 05.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi üyesi gençler, ürettikleri 550 adet koruyucu siperliği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne teslim etti.Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi, Covid-19 virüs salgınının ilk anından itibaren gençlerle birlikte ürettiği koruyucu siperlik üretimi ile sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, konu ile ilgili bir açıklama yaparak, ‘’ Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezinde görev yapan gençlik liderlerimiz, personellerimiz ve altyapımızla birlikte sağlık çalışanlarımız için koruyucu siperlik üretmeye devam ediyoruz.

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi üyesi gençler, ürettikleri 550 adet koruyucu siperliği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne teslim etti.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi, Covid-19 virüs salgınının ilk anından itibaren gençlerle birlikte ürettiği koruyucu siperlik üretimi ile sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, konu ile ilgili bir açıklama yaparak, ‘’ Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezinde görev yapan gençlik liderlerimiz, personellerimiz ve altyapımızla birlikte sağlık çalışanlarımız için koruyucu siperlik üretmeye devam ediyoruz. Bugün de sağlığımız için mücadele veren fedakar sağlık çalışanlarımız için 550 adet koruyucu siperliği Turgut Özal Tıp Merkezi’ne teslim ettik. Sağlığımız için lütfen maske ve mesafeye dikkat edelim’’ dedi.

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