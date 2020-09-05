Gençlerden Mustafakemalpaşa Belediyesine tam not

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla görevlendirilen mobil saha ekibi gençlerle memnuniyet anketi gerçekleştirdi.

"Biz geldik, hizmet evinizde" sloganıyla kapı kapı dolaşan saha ekibi, bu kez kafe kafe dolaşarak gençlerle buluştu. 10 maddeden oluşan anket sorularını gençlere yönelten saha ekibi gençlerin istek, öneri ve taleplerini de not ederek ilgili birimlere ulaştırdı. Anında çözüm odaklı ve insana dokunan hizmetlerini sürdüren mobil saha ekibi, ziyaretlerini ikişer kişilik gruplar halinde, farklı kafe ve çay bahçelerinde eş zamanlı olarak yürüttü.

Anket sorularınaysa yüzde yüze yakın oranda olumlu dönüşler alındı. Başkan Kanar, gençlerden gelen taleplere önem verdiklerini belirterek "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlerin verdiği cevaplarda belediyenin yaptığı hizmetlerden de memnun olduğu gözlendi.

