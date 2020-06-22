YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gençlerden örnek davranış

Gençlerden örnek davranış

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 11:06 | Son Güncelleme

Erdek’te yolda yürürken yüklü bir miktar para bulan 5 genç, parayı Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Erdek İlçesi Ali Haydar Sarı Sahil Bandı’nda yürürken Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Erdek Eğitim ve Dinlenme Tesisleri önünde yerde demet içinde bir miktar para gören Can Atagün, Efe Odaman, Aytuğ Çorbacı, Duru Öğrenir ve Deniz Mercan isimli gençler, parayı yerden aldı.

Gençlerden örnek davranış

Erdek’te yolda yürürken yüklü bir miktar para bulan 5 genç, parayı Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Erdek İlçesi Ali Haydar Sarı Sahil Bandı’nda yürürken Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Erdek Eğitim ve Dinlenme Tesisleri önünde yerde demet içinde bir miktar para gören Can Atagün, Efe Odaman, Aytuğ Çorbacı, Duru Öğrenir ve Deniz Mercan isimli gençler, parayı yerden aldı. Buldukları parayı görünce şaşıran ve vakit kaybetmeden telefonla Erdek Emniyet Müdürlüğünü arayıp bildiren 5 genç, takdir topladı. Parayı tutanakla teslim alan polisler, gençlerin örnek alınacak bir davranış sergilediklerini açıkladı.
Polis, bulunan paranın asıl sahibini kim olduğunu araştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Ahu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.