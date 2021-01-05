Gençlere ücretsiz POMEM hazırlık parkur kursu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına katılacak gençlerin fiziki yeterlilik parkur hazırlığı için, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde ücretsiz kursların başladığı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, toplumun güvenliği ve huzuru için Polis Akademisi’ne girmek isteyen gençlere, spor salonlarının kapılarını açtıklarını ifade etti. Sapmaz, “Gençlik Merkezi Liderleri Yusuf Can, Muhammed Mustafa Ağrı ve Oğuzhan Sakin yönetiminde, Polis Akademisi ve Askeri Okulların sınavlarına hazırlık için ücretsiz kurslarımız başladı. Yaklaşık 60 civarındaki üniversite mezunu gençlerimize, spor salonumuzda hafta içi 3 gün, saat 11.00



