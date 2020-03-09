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"Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 18:15 | Son Güncelleme

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman’ı makamında ziyaret etti.Vali Toraman’a kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetin, Yeşilay Haftası etkinliklerinin İdlip’te yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edildiğini söyledi.Çetin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi faaliyetleri hakkında Vali Toraman’a bilgiler verdi.Başkan Çetin, cemiyetin amaç ve hedeflerini hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Cemiyetimiz, ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman’ı makamında ziyaret etti.
Vali Toraman’a kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetin, Yeşilay Haftası etkinliklerinin İdlip’te yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edildiğini söyledi.
Çetin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi faaliyetleri hakkında Vali Toraman’a bilgiler verdi.
Başkan Çetin, cemiyetin amaç ve hedeflerini hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Cemiyetimiz, ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir."
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toraman, Yeşilay’ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi’ni tebrik etti.
Ziyarette AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

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