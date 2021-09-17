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Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi

17.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında 81 ilden öğrencilerin getirdiği topraklar fidanlarla buluştu.

"Genç Ahiler Buluşuyor Projesi" ile 81 ilden kente gelen gençler, kutlamalar çerçevesinde farklı etkinliklere katıldı.

Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden gençler, Boztepe yolundaki Genç Ahiler Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde buluştu. Gençler, yaşadıkları şehirlerden getirdikleri toprakla fidan dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Genç Ahiler Buluşuyor Projesi" ile farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Her ilden ikişer gencin Kırşehir'e geldiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğümüzle ortak çalışmamızda 81 ilden getirilen toprakları Kırşehir'de fidanlarla buluşturduk. Gençlerimiz sayesinde her ilimizin toprağıyla dikilen fidanlar ağaca, ormana ve umuda dönüşecek. Katılım sağlayan tüm illerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Orman İşletme Müdürlüğümüze fidan desteği için şükranlarımı sunuyorum."

Kocaeli'den gelen Recep Tüylü de getirdiği toprakla Kırşehir'de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

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