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Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kılavuz Gençlik eğitmenleri talepler doğrultusunda öğrencilerin evlerine kitaplar gönderiyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde örnek çalışmalar yürütüyor.

Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor

Kılavuz Gençlik eğitmenleri talepler doğrultusunda öğrencilerin evlerine kitaplar gönderiyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde örnek çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7’den 27’ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor. Evde kalan öğrencilerini unutmayan Kılavuz Gençlik eğitmenleri talepler doğrultusunda öğrencilerin evlerine kitaplar gönderiyor. Öğrencilerinin kitap taleplerine kayıtsız kalmayan eğitmenler gönderdikleri kitaplarla öğrencilerinin bu süreçte okuma alışkanlığını artırmaya çalışıyor. Okuma kitaplarının yanında ayrıca çalışma ve test kitapları da gönderiliyor.

Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor

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