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Gençlerin iyilik hareketi engellilerin hayatına dokundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan temizlik ekibi, geçen ay engelli bireylerin evlerini temizledi ve tadilat işlerini gerçekleştirdi - Öğrenci Murat Toplar: - "Bugün herhangi bir sıkıntımız olmayabilir ama yarın herhangi bir durumda bizler de bu hale düşebiliriz. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini en iyi şekilde anladığımızı düşünüyorum"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta üniversite öğrencileri, oluşturdukları temizlik ekibiyle geçen ay ev işlerini yapmakta zorlanan engelli bireylerin evlerini temizleyip, tadilat işlerini yaparak onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için "Engeller bedenlerde yaşam hep birlikte" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 10 kişilik ekip oluşturan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde kent merkezi ile ilçelerde ikamet eden engelli bireylere ulaşmak için harekete geçti.

Bunun için muhtarların yanı sıra engelli dernekleriyle de iletişime geçen öğrenciler, belirlenen adreslere giderek projelerini anlattı.

Engelli bireylerin ailelerinin rızasını alarak onlarla bir süre sohbet eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri malzemelerle evlerini temizleyerek dayanışma içerisinde olunduğunda tüm engellerin ortadan kaldırılacağını gösterdi.

Belli periyotlarda evlerde temizlik yapan öğrenciler, Kilimli ilçesinde yaşayan, eşi bedensel engelli, biri zihinsel engelli iki çocuğu olan görme engelli Mustafa Kayıkçı da ziyaret ederek evini temizledi.

- "Hayatı öğrenmiş oluyoruz"

Proje başkanı Gülsüm Küçükçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok proje geliştirdiklerini, son olarak engelli bireylere yönelik proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ailelere ulaşma konusunda zorluklar yaşadıklarını anlatan Küçükçınar, "Birçok yere gittik, köylere gittik. Muhtarla iş birliği yaptık. Son olarak Kilimli Engelliler Derneğine ulaştık. Derneğin yardımıyla da ailelere ulaştık." dedi.

Küçükçınar, bu tür projelerin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Aslında hayatı öğrenmiş oluyoruz. İnsanların yaşamlarını, nasıl zorluk çektiklerini görüp empati yapma şansımız oluyor." diye konuştu.

- "Gençlerin farkındalık oluşturması açısından önemli"

Öğrenci Murat Toplar da projenin, örnek teşkil etmesi açısından da değerli olduğunu vurgulayarak "Proje, hayatta insanların başına neler gelebileceğini biraz daha yakından görme fırsatı verdi. Hiçbirimiz bu hayatta garantili yaşamıyoruz. Bugün herhangi bir sıkıntımız olmayabilir ama yarın herhangi bir durumda bizler de bu hale düşebiliriz. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini en iyi şekilde anladığımızı düşünüyorum. Umarım herkes bunun farkına varır." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Mustafa Kayıkçı ise 3'ü engelli 4 kişilik bir aile olduklarını ve hayatlarını birbirlerine destek olarak sürdürdüklerini dile getirerek, "Benim yapamadıklarıma eşim, eşimin yapamadıklarına ben yardımcı oluyorum. Temizlik, giyinme veya mutfak işleri olsun her konuda dayanışma ve yardımlaşmayla işlerimizi yapıyoruz. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Gençlerin bu şekilde projeler yapması, onların farkındalık oluşturma ve sosyalleşmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Temizlik üniversite öğrencileri Zonguldak

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