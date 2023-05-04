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Gençlerin projesi performans ödülü kazandı

04.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Bursa’da düzenlenen Teknofest 2023 İHA Serbest Görev Yarışması’na katılan gençler performans ödülü kazandı.

Gençlerin projesi performans ödülü kazandı

Öğrenciler tarafından yapılan “Feniks” isimli insansız hava aracı, termal kamera sayesinde insan sıcaklığını tespit ederek, iletişim kurması sağlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın desteğiyle 24-29 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Teknofest 2023 İHA Serbest Görev Yarışması’na katılan gençler performans ödülü kazanarak gururlandırdı.

Öğrenciler tarafından yapılan “Feniks” isimli insansız hava aracı termal kamera sayesinde insan sıcaklığını tespit ederek iletişim kurması sağlanıyor. Teknofest 2023 İHA Serbest Görev Yarışması’nda Dilara Duru, Ömer Burak Ünver, Emre Kabakçı, Serkan Yıldırım, Rümeysa Dilber, Hüseyin Yıldırım, Bengü Varan, Yasemin Taşkıran, Elif Bala, Halime Göncü, Enes Köşeli, Yiğit Kaan Kabadayı ve Musa Arı’dan oluşan 14 kişilik ekip yarıştı.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nasır Çoruh ve yarışmaya katılan öğrenciler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Urhan, "Başkanımızın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı bizleri gururlandırmanın yanı sıra yeni hedefler önümüze açmıştır. Yeni ve daha büyük hedeflere daha güçlü daha motive yürüyeceğiz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Teknofest 2023 İHA Serbest Görev Yarışması’nda ilk 10’a girerek performans ödülü ile bizleri gururlandıran KOÜ Sivil Havacılık Fakültesi öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Feniks ismini verdikleri insansız hava aracı sahip olduğu termal kamera sayesinde insan sıcaklığını tespit ederek iletişim kurmak üzere tasarlandı. Teknolojinin Yüzyılı gençlerimizin başarısı ile şahlanacak. Değerli öğrencilerimize, fakülte dekanımıza ve hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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