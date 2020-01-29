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"Gençliğe Değer" projesi

KİLİS HABERLERİ  | 29.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’’ düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geleceğin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla başlattığı "Gençliğe Değer" projesi kapsamında İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’’ düzenlendi.Hacı Mehmet Bişkin Bölge Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda düzenlenen ve 12-14 yaş arası 24 erkek öğrencinin katıldığı kampta Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kamp programı uygulanacak.12-14 Yaş arası 24 öğrencinin katıldığı 5 günlük kampta sosyal etkinlikler, maneviyat istasyonu, kitap okuma, seminerler, havanın müsait olma durumuna göre spor müsabakaları, şiir, tiyatro, musiki faaliyetlerle devam ediyor.Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, onların bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Gençliğe değer ara dönem kampının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, öğrenciler için ara tatilin bu kampla unutulmaz bir anı olacağını belirtti.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’’ düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geleceğin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla başlattığı "Gençliğe Değer" projesi kapsamında İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’’ düzenlendi.
Hacı Mehmet Bişkin Bölge Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda düzenlenen ve 12-14 yaş arası 24 erkek öğrencinin katıldığı kampta Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kamp programı uygulanacak.
12-14 Yaş arası 24 öğrencinin katıldığı 5 günlük kampta sosyal etkinlikler, maneviyat istasyonu, kitap okuma, seminerler, havanın müsait olma durumuna göre spor müsabakaları, şiir, tiyatro, musiki faaliyetlerle devam ediyor.
Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, onların bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Gençliğe değer ara dönem kampının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, öğrenciler için ara tatilin bu kampla unutulmaz bir anı olacağını belirtti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek hasbihal eden Müftü Şahin, kampın faydalı ve eğlenceli geçmesi temennisinde bulundu. Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı için düzenlenen açılış programına İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Müftü Yardımcıları Cengiz Çolak ve Pınar Han, il ve ilçe Gençlik Koordinatörleri, Din Hizmetleri Uzmanları, manevi rehberler ve öğrenciler katıldı. Açılış programı sonunda gençlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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