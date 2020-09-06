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Gençlik Aktivasyon Merkezi’nden kitap tahlili programı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Aktivasyon Merkezi’nde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri gençlerden yoğun ilgi görüyor.Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Aktivasyon Merkezi üniversite öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim merkezi unvanına sahip.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Aktivasyon Merkezi’nde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri gençlerden yoğun ilgi görüyor.
Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Aktivasyon Merkezi üniversite öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim merkezi unvanına sahip. Kültür, sanat ve eğitim içerikli projeler yürüten merkez Kitap Okuma Günleri sonrası bu kez de Kitap Tahlili programıyla edebiyata gönül veren gençlerin adeta akınına uğruyor. Edebiyata ilgi gösteren gençler, ilk olarak gruplar halinde okudukları kitapların tahlilini yaparak kitap okuma alışkanlıklarına farklı bir perspektif kazandırıyor.
Türk klasikleri başta olmak üzere Dünya Klasikleri’nin dikkat çeken eserlerini tartışan gençler böylelikle bilgi dağarcıklarına yeni zenginlikler katıyor. Programa dahil olan gençler, “Gençlik Aktivasyon Merkezi’mizin eğitim içerikli etkinliklerini yakından takip ediyoruz. Kitap Okuma Günleri sonrası şimdi de Kitap Tahlili programına katıldık. Bizlere bu imkânları sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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