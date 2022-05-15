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Gençlik Bilişim Festivali, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yarın başlayacak

15.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik Bilişim Festivali, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yarın başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Bilişim Festivali" 16-18 Mayıs'ta Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak.

Türksat AŞ'nin açıklamasına göre, etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu ile Örnek Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları genel müdürlerinin konuşmacı olduğu toplam 9 oturumun, hackaton ve siber güvenlik yarışmalarının, çeşitli konser ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği festival programı, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayımlanacak.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un, "Gençlik Bilişim Festivali"nin ikinci gününde yapılacak "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" başlıklı panele, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

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