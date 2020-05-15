19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 15-21 Mayıs Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı.

Atatürk Anıtı’nın önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anıta çelenk sunumu ile devam etti. Daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı. Kayhan, ‘’Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Bilindiği gibi her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası için bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun bir kutlama programı hazırladık. Malatya Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası Programı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olup hafta boyunca yapılacak çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 sürecinde gençlik merkezlerinde yapılan siperlik maskeleri öncelikle sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını bildiren Kayhan, “Yurtlarımızda ülke dışından gelen vatandaşlarımızı misafir ettik, gençlerimizin evde hareketsiz kalmaması için sosyal medyada sanat ve spor faaliyetleri yayınladık. Salonlarımızın kapalı olduğu bu günlerde evlerimizin salonlarında yapılabilecek faaliyetleri halkımızla paylaştık” şeklinde konuştu.

Gençlere hitaben konuşmasında da gençliğin önemine temas eden Kayhan, “Hafta boyunca gerek il merkezimizde gerekse ilçelerimizde sosyal mesafe kurallarına ve içinde bulunduğumuz sürece uygun etkinliklerimiz olacak ve bu etkinlikleri il müdürlüğümüz sayfalarından sizlere ulaştıracağız. Sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Ülkemizin en kısa zamanda bu süreci atlatmasını ve gençlerimizin doğayla ve sporla buluşmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte fedakarca mücadele eden tüm vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin sosyal mesafeye uyarak çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlayacakları Gençlik Haftasını tebrik eder, saygılarımı arz ederim’’ diye konuştu.

