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Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürhan: "Korkuteli pehlivanlar diyarıdır

23.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Korkuteli’nin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, "Sporcularımızın gelecek yıllarda Türkiye,Avrupa hatta Dünya şampiyonu olacağına inanıyorum"dedi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü AHmet Tunç Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Korkuteli’nin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, "Sporcularımızın gelecek yıllarda Türkiye,Avrupa hatta Dünya şampiyonu olacağına inanıyorum"dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü AHmet Tunç Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezini ziyaret etti. Yavuz Gürhan, ziyarette gençlerle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, “Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezindeki tüm sporcuları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İlçemiz için büyük bir kazanım olan Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularının başarısı bizleri her zaman mutlu etmiştir. Korkuteli Pehlivanlar diyarı. Sizler geleceğin başpehlivanlarındansınız.
Türkiye ve Dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcularımızın gelecek yıllarda Türkiye şampiyonu hatta Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inanıyorum” dedi.

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