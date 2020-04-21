YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gençlik liderleri siperlik maske üretti

Gençlik liderleri siperlik maske üretti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 21.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri ile gönüllü gençler, siperlik maske üretimi gerçekleştirdiler.Çok sayıda üretilen siperlik maskeler; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ÇOMÜ Tıp Fakültesi’ne, sağlık ocaklarına, belediye zabıta amirliğine, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Çanakkale esnafına dağıtıldı.Maske dağıtımına katılan Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali’ ye, “Sağlık çalışanlarının hizmetlerini takdire şayan buluyoruz.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri ile gönüllü gençler, siperlik maske üretimi gerçekleştirdiler.
Çok sayıda üretilen siperlik maskeler; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ÇOMÜ Tıp Fakültesi’ne, sağlık ocaklarına, belediye zabıta amirliğine, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Çanakkale esnafına dağıtıldı.
Maske dağıtımına katılan Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali’ ye, “Sağlık çalışanlarının hizmetlerini takdire şayan buluyoruz. Maddi ve manevi olarak bütün çalışanlarımız ve gençlik liderlerimizle her zaman yanınızdayız. Üretimlerimiz devam ediyor. Talep geldikçe sizlere ulaştıracağız. Hepinize bu süreçte sağlık, başarılar diliyor ve çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Çanakkale Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Akbay Eczanesi
Merkez
Göktürk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Altınok ”Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızı ile sürüyor”

Altınok ”Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızı ile sürüyor”

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.