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Gençlik Merkezi 5 bin 900 siper maske dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Zonguldak Gençlik Merkezi, korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarına ve kurumlara destek vermek amacıyla 5.900 adet siper maske dağıttı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle 81 ilde sağlık çalışanlarına ve kurumlara destek vermek amacıyla maske üretimi yapılmıştı.Zonguldak’ta da Gençlik Merkezi işbirliği ile şu ana kadar 5.900 siper maske yapıldı.

Gençlik Merkezi 5 bin 900 siper maske dağıttı

Zonguldak Gençlik Merkezi, korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarına ve kurumlara destek vermek amacıyla 5.900 adet siper maske dağıttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle 81 ilde sağlık çalışanlarına ve kurumlara destek vermek amacıyla maske üretimi yapılmıştı.
Zonguldak’ta da Gençlik Merkezi işbirliği ile şu ana kadar 5.900 siper maske yapıldı. Yapılan maskeler öncelikle sağlık çalışanlarına ve ardından da bütün kurumlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Korona virüs kapsamında bu zor günlerde Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu bu çalışma ise sağlık çalışanlarından büyük takdir aldı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Gök, Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerin titizlikle yürüttüğü maske üretimi hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Bu zor günlerden sağlık çalışanlarımızın ve kurumlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Şuana kadar 5.900 adet siper maskeyi üreterek ücretsiz olarak kurumlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dağıttık. Çalışmalarımız devam ediyor. Salgın boyunca kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi 5 bin 900 siper maske dağıttı

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