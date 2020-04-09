Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi devam ediyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de antrenörlerin ve gönüllü gençleri tarafından sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor. Her gün farklı gönüllü ve antrenörlerin katılımı ile üretilen siperli maskelerin üretimine devam edilen Gençlik Merkezi’nde bugüne kadar bine yakın siperli maske yapıldı. Gençlik Merkezinde yapımı tamamlanan maskeler daha sonra ise Sağlık İl Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Gençlik Merkezi tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden siperli maske üretimine bir müddet daha devam edeceği öğrenildi.

