Gençlik Merkezinde üretilen siperlikler teslim edildi

Kayseri’de, Gençlik Merkezi çalışanları ve gençlik liderlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için ürettikleri 2000 siperlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye teslim edildi.

Konu ile ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Gençlik Merkezlerimizde sağlık personelimizin kullanması için üretilen koruyucu siperlikleri teslim etmek üzere İl Sağlık Müdürümüz ile bir araya geldik. Sağlık çalışanlarımız için bugüne kadar 15 bini aşkın siperlik ürettik ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Bugünde iki bin siperlik teslim ettik ve siperlik üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, Gençlik ve Spor İl Müdürüm Sayın Murat Eskici’ye süreçte verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; “Koronavirüse karşı verilen bu mücadeleyi hep birlikte tedbirlere uyarak kazanacağız. Bu konudaki inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Maske, mesafe ve temizlik bu mücadeledeki olmazsa olmazlarımız. Toplum olarak bu 3 altın kuralla uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



