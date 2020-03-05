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Gençlik merkezinden Başkale’ye yardım eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:23 | Son Güncelleme

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi depremde büyük yıkım yaşanan Van’ın Başkale ilçesine bağlı mahallelere yardım eli uzattı.23 Şubat tarihinde İran’ın Hoy kentinde meydana ve Van’ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede 10 kişinin ölümüne yüzlerce evin yıkılmasına neden olan 5.9 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor.

Gençlik merkezinden Başkale’ye yardım eli

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi depremde büyük yıkım yaşanan Van’ın Başkale ilçesine bağlı mahallelere yardım eli uzattı.
23 Şubat tarihinde İran’ın Hoy kentinde meydana ve Van’ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede 10 kişinin ölümüne yüzlerce evin yıkılmasına neden olan 5.9 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bir süre önce depremzedelere destek vermek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Gençlik merkezi çalışanları kampanya kapsamında topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırarak burada bulunan yetkili birimlere teslim ettiler. Kurum yetkilileri Başkale halkının yaralarının sarılması için başlattıkları kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler.

Gençlik merkezinden Başkale’ye yardım eli

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