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Gençlik Merkezi’nden "hat" ve "tezhip" sergisi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezinde Hat ve Tezhip dönem sonu sergisi düzenlendi.Cacabey Gençlik Merkezinde Hat ve Tezhip kursuna katılan gençler bir dönem boyu gayret ve sabırla işledikleri resimleri sergide tanıttı.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezinde Hat ve Tezhip dönem sonu sergisi düzenlendi.
Cacabey Gençlik Merkezinde Hat ve Tezhip kursuna katılan gençler bir dönem boyu gayret ve sabırla işledikleri resimleri sergide tanıttı. Sergi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda gerekli önlemler alınarak ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.
Sergiyle ilgili açıklamalarda bulanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, el emeği eserlerin sergilendiğini kursiyerlerin ise kendini geliştirme gayretlerinin hayranlıkla izlendiğini belirtti. Şahin; "Cacabey Gençlik Merkezimiz önderliğinde, kıymetli hocamızın değerli katkılarıyla ve kıymetli öğrencilerimizin el emeği göz nuru hazırlamış oldukları eserleri bir arada görme şansını elde ettik. Eserlerin hikayesini dinlerken hem çok duygulandık hem de gurur duydum. İstenince kadere aşık olunca çok zor da olsa zahmetli de olsa çok güzel eserler çıkabiliyor. Gençlerimizi, hocamızın önderliğinde Cacabey Gençlik Merkezimize “Hat ve Tezhip” kurslarına davet ediyoruz” diye konuştu.
Hat ve Tezhip Eğitmeni Esma Çetinkaya ise zorlu bir süreç geçirilen günlerde millet olarak yeni yaşam düzenine alışılmaya çalışıldığını ve sanatla ilgili faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

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