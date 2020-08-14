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Gençlik Merkezinden “Nostalji” kuşağı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.08.2020 22:59 | Son Güncelleme

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Açık Hava Sineması gösterimi gerçekleştirildi.Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Açık Hava Sineması gösterimi gerçekleştirildi.
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi. Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın ’Çöpçüler Kralı’ ismi filmi gösterime sunuldu. Etkinliğe katılan vatandaşların girişte ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. İzleyicilere Gençlik Liderleri tarafından patlamış mısır ve çay ikramında bulunuldu.
Etkinlik hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Zonguldak Gençlik Merkezi olarak sosyal aktivitelere her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Şuan pandemi süreç ile alakalı ister istemez belli kısıtlamalar var. Bunun içinde vatandaşlarımıza açık hava sinemasında nostalji yaşamak üzere vatandaşlarımızı Kemal Köksal Stadyumuna davet ettik. Futbol oynandığı zamana burası tıklım tıklım doluydu. Burada çok şaşaalı dönemler yaşandı. Bu seferde bir değişiklik olsun istedik. Geçmiş yıllarda yaşanmış olan nostalji kuşağını vatandaşlarımızla burada yaşamak amacıyla toplandık. Vatandaşlarımızın ilgisi de güzel bundan sonrada etkinliklerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

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