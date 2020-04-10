YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gençlik Merkezi’nden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Gençlik Merkezi’nden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı.Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, gençlik liderleri ve personelin siperlik maske montajı ve üretimi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı.
Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, gençlik liderleri ve personelin siperlik maske montajı ve üretimi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Gökkaya “ Simav Gençlik Merkezi olarak, günde 250 siperlik maske montajı ve üretimine ulaştık. Üretilen siperlik maskeleri İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:23
Öğle
13:06
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.