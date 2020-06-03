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Gençlik merkezleri eğitimlerine başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açılan gençlik merkezleri yeniden farklı branşlarda eğitimlerine başladı.Korona virüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı olan Gençlik Merkezileri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 81 ilde faaliyetlerine yeniden başladı.

Gençlik merkezleri eğitimlerine başladı

Zonguldak’ta 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açılan gençlik merkezleri yeniden farklı branşlarda eğitimlerine başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı olan Gençlik Merkezileri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 81 ilde faaliyetlerine yeniden başladı. Zonguldak’ta da Kozlu İlçesinde yer alan Kozlu Gençlik Merkezi yeniden gençlerin ilgi odağı oldu. Gençler, Kozlu’da Gençlik Merkezine giderek farklı branşlarda sosyal mesafe kuralına uyarak eğitimlerini aldı. Öte yandan eğitimler sonunda gençler Gençlik Merkezi önünde sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik merkezleri eğitimlerine başladı

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İmsak
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Sabah
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Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
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