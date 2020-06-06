Gençlik merkezleri tedbirlerle yeniden açılıyor

Eskişehir Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri ‘yeni normal’ çerçevesinde bireysel kullanıma açılarak misafirlerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

Korona virüs salgını sürecinde faaliyetlerine ara veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimi bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri bireysel kullanım amacıyla açıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde, detaylı bir biçimde dezenfekte işlemi yapılan gençlik merkezleri ‘yeni normal’ kuralları çerçevesinde kullanıma hazır hale getirildi. Şimdilik bireysel kullanıma açılan gençlik merkezleri, sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere uygun olarak yeniden düzenlendi.

Gençlik merkezlerinde alınan tedbirler

Gençlik merkezlerine misafir olabilmek için Korona virüse karşı alınan bazı tedbirlere uyarması gerekeceği bildirildi. Gençlik merkezlerinde alınan tedbirler ise şöyle:

“Gençlik Merkezleri’ni kullanacak tüm gençler maske takmak zorunda. Gençlerin, Gençlik Merkezleri girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü gerçekleştiriliyor. Bütün çalışma odaları, atölyeler, kitap kafe, kütüphane vb. gibi bölümlerdeki masa ve sandalyeler ‘sosyal mesafe’ kuralına göre düzenlendi. Ortak alan etkinliklerinde kullanılan materyaller, her gencin kullanımının ardından dezenfekte ediliyor. Atölyelerde ortak kullanılan enstrüman, malzeme veya materyaller bireysel kullanımdan kaldırıldı. Gönüllük Kulübü faaliyetleri hijyen, fiziksel mesafe ve maske takma vb. tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar ve çalışma ortamları farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasının ardından dezenfekte ediliyor. Kodlama atölyesinde bilgisayarlar arasındaki boşluk 1,5 metre aralıklarla ve bireysel kullanıma uygun şekilde düzenlendi. Asansörler yalnızca engellilerin kullanımına izin veriliyor ve temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte ediliyor. Tuvalet ve lavabolar aynı anda tek kişinin (tek kabin olarak) kullanabileceği şekilde ayarlandı. Ortak alanlardaki su sebilleri ve çay makineleri mümkün olduğunca kullanılmıyor. Bardak, tabak, çatal vb. tüketim malzemeleri plastik ve tek kullanımlık oldu. Bireysel kullanıma açılan atölyeler, camlı ve havalandırılabilir olacak şeklinde düzenlendi. Atölyeler kullanım öncesinde, esnasında ve sonrasında havalandırılıyor. Atölyelerden yararlanacak her bir genç için 4 metrekarelik alan oluşturuldu ve atölye içindeki masa ve sıra sayısı buna göre düzenlendi. Havalandırma sistemlerinin (klima vb.) kullanılmaması durumunda, atölye ve diğer kullanım alanları sürekli havalandırılıyor. El sanatları atölyesinde yer alan malzeme ve masaların sosyal mesafe kuralına ve bireysel kullanıma uygun şekilde yerleştirildi. Gençlik Merkezleri koridorlarında bulunan oturma alanlarında en az 1,5 metrelik boşluklar olacak şekilde düzenlendi. Gençlerin yakın temasta bulunabileceği atölye ve kulüp çalışmaları ilerleyen süreçte peyderpey gerçekleştirilecek.”

