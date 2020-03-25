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Gençlik platformu dezenfekte çalışmaları için belediyeye bağışta bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 25.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde gençlerin oluşturduğu platformu başlattığı kampanya ile belediyenin korona virüs için ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için maddi destekte bulundu.Her alanda yaptıkları çalışmalar göz dolduran Yenice Gençlik Platformu üyeleri, Çin’den başlayıp tüm dünyaya yayına Korona virüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte Yenice belediyesine ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında kullanılması için bağış kampanyası başlattı.

Gençlik platformu dezenfekte çalışmaları için belediyeye bağışta bulundu

Karabük’ün Yenice ilçesinde gençlerin oluşturduğu platformu başlattığı kampanya ile belediyenin korona virüs için ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için maddi destekte bulundu.
Her alanda yaptıkları çalışmalar göz dolduran Yenice Gençlik Platformu üyeleri, Çin’den başlayıp tüm dünyaya yayına Korona virüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte Yenice belediyesine ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında kullanılması için bağış kampanyası başlattı. İlçedeki gençlerinin oluşturduğu Yenice Gençlik Platformu Başkanı Tahsin Karaaslan, kampanya kapsamında Almanya’da yaşayan gurbetçilerin de katkıları ile toplanan bağışları Yenice Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hasan Bağbaşı ve Özel Kalem Sorumlusu Mücahit Toprak’a teslim etti. Karaaslan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda da uyarılarda bulunarak, “ Bizler gençlik platformu olarak bu süreçte yaşlımızın ve rahatsızlığı bulunup evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında onların yanındayız. İhtiyaçlarının karşılanması noktasında bizlerde elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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