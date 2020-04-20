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Gençlik platformu üyelerinden kampanya

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Belediye dükkanları karşısında Emet Gençlik Paltformu üyeleri tarafından Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ’İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ kampanyası başlatıldı.Korona virüs salgını nedeniyle düzenlenen kampanya vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Gençlik platformu üyelerinden kampanya

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Belediye dükkanları karşısında Emet Gençlik Paltformu üyeleri tarafından Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ’İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ kampanyası başlatıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle düzenlenen kampanya vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. İhtiyacı olan vatandaşlar, tezgaha bırakılan sebze ve meyve gibi gıda maddelerini ücret ödemeden alıp ihtiyacını karşılayabiliyor.
Emet Gençlik Platformu Üyesi Talha Düşmez, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan esnaflarımız tarafından ihtiyaç sahipleri için ’İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ yazılı slogan ile bizlerin aracılığı ile tezgah oluşturuldu. Esnaflarımız, tezgaha koydukları meyve ve sebzelerle büyük dayanışma örneği sergilemiştir. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dayanışmaya en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde devletimize, halkımıza ve sağlık çalışanlarımıza yapılan yardımlar çok değerli. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız" dedi.

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