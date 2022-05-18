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"Gençlik ve Bilişim Festivali"nde ekonomide dijital dönüşüm konuşuldu

18.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın: - "Teknolojiyi anlamak, bilmek zorundasınız, hele şu çağda kodlama bilmek zorundasınız. Dijitali görmezden, görüp de anlamazdan gelenler, 2030'da var olamayacaklar"

Kamu kurumlarından yöneticiler, "Ekonomi Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Paneli"nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Türkiye Bilişim Derneği'nin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali" kapsamında panel düzenlendi.

Panelde yeni teknolojilerden dijital dönüşüme, geleceğin mesleklerinden kamunun gençlere yönelik faaliyetlerine ilişkin konular ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, dijital dönüşümün her alanda konuşulduğuna işaret ederek, akıllı telefonların teknolojide çığır açtığını, mobil uygulamalar ve sosyal ağlarla da dijital dünyanın içine girildiğini vurguladı.

Günlük yaşamın her alanında her gün yığınla veri üretildiğini vurgulayan Taşkın, "Bunları büyük veri platformlarında topluyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz. Biz verileri anlamlı hale getirir ve ekonomiye kazandırırsak o zaman değerli hale geliyor." dedi.

Dijital dönüşümü neredeyse tüm endüstrileri etkilediğine dikkati çeken Taşkın, "Teknolojiyi anlamak, bilmek zorundasınız, hele şu çağda kodlama bilmek zorundasınız. Dijitali görmezden, görüp de anlamazdan gelenler, 2030'da var olamayacaklar." diye konuştu.

Taşkın, uluslararası organizasyonlar ve araştırma şirketlerinin gelecek projeksiyonlarına değinerek, "Bugün olmayan meslekleri görür hale geleceğiz. Gelecekte yazılım ve makine mühendisliği ana alan haline dönüşüyor. Yazılım mimarisi, kodlama, algoritmalar, veri analizi, veri bilimi gibi bir sürü alan karşımıza çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

- "Hayata dokunan uygulamalarımız var"

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Atila Berber, bakanlığın teşkilat yapısı ve genel müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın, Tek Pencere, Konteyner Takip, e-İhale, Merkezi Kayıt gibi sistemlerin de aralarında bulunduğu 228 uygulaması olduğunu söyleyen Berber, bunların doğrudan veya dolaylı olarak hayatın her alanına dokunduğundan bahsetti.

Berber, bilgi güvenliğinin önemine işaret ederek, gençlere bu konuda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gençleri Ticaret Bakanlığına davet eden Berber, "Hayata dokunan bir sürü uygulamamız var. Tüketici, reklam, haksız fiyat, kooperatifler, esnafa yönelik birçok uygulamamız var. Kendinizi geliştirin, bilişim anlamında şu anda bir açık var. Güvenlik, ağ, yazılım, donanım alanlarında sizleri bekliyoruz." diye konuştu.

- "Çevrenizdekilere Deneyap'ı anlatın"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin de gençlere her zaman heyecanlarını korumaları ve kariyer planlarken hayal kurmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi yol haritasının odağına gençleri koyduklarını vurgulayan Keskin, gençlere gelecekte konforlu bir ortam yaratmak adına çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Keskin, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde belirlenen 500 bin yazılımcı hedefine değinerek, 42 okulları, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Oyun ve Uygulama Akademisi gibi gençlere yönelik çalışmalardan bahsetti.

Deneyap'ın son faz başvurularının başladığını anımsatan Keskin, "31 Mayıs'ta son bulacak çalışmamızı çevrenizdekilere özellikle söylemenizi istiyoruz." diye konuştu.

Keskin, Deneyap'ta öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri, icat çıkarmaları, otonom sistemler, ileri teknolojiler anlamında bilgi sahibi olmaları imkanı bulacağını ifade ederek, burada eğitmen olmak isteyenlerin de başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

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