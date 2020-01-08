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  4. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz’den DÜ Rektörü Gül’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz’den DÜ Rektörü Gül’e ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz’den DÜ Rektörü Gül’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ü ziyaret etti.
Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’in de bulunduğu ziyaret, rektörlük makamında gerçekleşti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Ersöz ve Rektör Gül, üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sportif etkinlikler ve gençlik hizmetleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi’nin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz’den DÜ Rektörü Gül’e ziyaret

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