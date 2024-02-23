Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bursa'da spor kompleksi açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ailelere çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulunarak, "Bakanlık olarak en büyük amaçlarımızdan biri, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması en büyük hedefimiz. Buradan ailelere, dedelere, anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin." dedi.

Bu spor kompleksiyle bir eserin daha Bursa'ya kazandırıldığını belirten Bak, futbol sahaları, spor salonu, gençlik merkezi barındıran ve kente hizmet edecek bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım ilçesine Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nu da kazandırdıklarını anımsatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oktay Yılmaz Başkan (Yıldırım Belediye Başkanı) çalışıyor. Alinur Aktaş Başkan (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı) çalışıyor. Bursa güzelleşiyor, spor şehri olmaya devam ediyor. Bakanlık olarak en büyük amaçlarımızdan biri, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması en büyük hedefimiz. Buradan ailelere, dedelere, anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin. Bakın orada çocuklarımız var. Hocalarıyla beraber antrenman için hazırlar. Salonumuz burada, tesislerimiz burada, parklar burada. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu noktada daha önceki dönemde görev yapan değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz."

- "Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor"

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Bak, uluslararası başarılara imza atan sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.

Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'na Türk bayrağını göndere çektirme hedefiyle hazırlandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte madalya almaya başladık. Daha önce seyrettiğimiz branşlarda madalyalar kazanmaya başladık. İşte bunların hepsinde spora yapılan, spor tesislerine yapılan, altyapıya yapılan yatırımlar var. Bursa'da da Alinur Başkan ben şahidim, spor tesisleri yapılması için milletvekillerimizle, başkanlarımızla beraber bize gelip, 'Şuraya da tesis yapacağız, buraya da saha yapacağız, salon yapacağız.' diye hep talepte bulunuyor. Hem kendi bütçesinden yapıyor, yetmediği yerde biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Spor Toto üzerinden destek veriyoruz. İşte böyle güzel tesisler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor."

Bütün gençleri bakanlığın tesislerine davet eden Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin spor tesislerinde, spor yatırımlarında yaptığı devrimler var. İşte bunların örnekleri buralarda var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var. Her alanda gelişen, büyüyen güçlü Türkiye'nin yanında, sporda büyük devrimler yapan Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da açılışı yapılan tesisle Bursa'ya devasa bir spor kompleksinin daha kazandırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Varank: "Cumhur İttifakı'yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ülkeye hizmet etme sevdasıyla Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyledi.

Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesini muhalefetin yönettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'a sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın görebileceği en büyük basketbol tesislerinden bir tanesini kazandırmak için biz kollarımızı sıvadık. Herkesin bildiği Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tekrar inşa etmek, federasyonumuza güzel bir tesis kazandırmak için kollarımızı sıvadık. Peki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? Geldi, onun inşaatını mühürlemeye kalktı. Geldi, oradaki altyapı yatırımlarını durdurmaya kalktı. İşte biz böyle bir anlayışla yolumuza devam etmekte zorlanıyoruz. Onun için diyoruz ki gelin Bursa'da nasıl hizmetlerimizi Bursalılarla, ilçe belediyeleriyle, büyükşehirle buluşturuyoruz, her ilçede bunu yapalım. Cumhur İttifakı'yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Vakıf Mahallesi'nde Bursaspor'un da altyapı tesisinin olduğunu belirtti.

Şehrin doğusunda, Yıldırım'a hitap edecek bir spor tesisi olmasını istediklerini anlatan Aktaş, "Bugünkü güncel bedelle 160 milyon lira harcadık. Burada sadece futbol sahaları yok, spor salonları da var. Hanımefendiler fitness için buluşuyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız burada maçlarını yapıyor. Beraberinde öğrencilerimiz üniversite kurslarına burada hazırlanıyor. Burası aynı zamanda bir gençlik merkezi. Tabii Genlik ve Spor Bakanlığı'mızdan aldığımız destekle bunları hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ilçeye kazandırılan yeni spor tesisinden birçok kişinin faydalanacağını dile getirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona eren programa, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda genç sporcu katıldı.

