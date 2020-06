Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

"Şampiyonlar Ligi finali malum bu yıl oynanacaktı, İstanbul bu anlamda zaten sembol şehir. İstanbul'umuz bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren İstanbul'a kazandırdıkları, İstanbul'u adeta ilmek ilmek işlemesi, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımlar, bu anlamda hız kesmeden onlara devam ediyoruz. Olimpiyat Stadı, bu manada önemli bir sembol, onun da gerekli çalışmaları vardı. Federasyonumuz onları gerçekleştirdi. Gerek teknik sistemi, led sistemler, localar, gerek zemindeki durumun farklı bir şekilde düzenlenmesi, UEFA'nın güncel kriterlerine göre, hummalı bir çalışmayı federasyon yaklaşık 4 aylık zaman diliminde tamamladı. Bugün her şey normal gitseydi mayıs ayında bu final oynanacaktı, ev sahipliği yapacaktık. Geçen sene Süper Kupa finaline Vodafone Park'ta en güzel şekilde ev sahipliği yaptığımız gibi bu sene de yapacaktık."

"Şampiyonlar Ligi finalinin yine Türkiye'de oynanması gündemdeydi." diyen Bakan Kasapoğlu, "Ancak federasyonla iletişimimizle Türkiye'de oynanması, seyircili oynanması açıkçası turizmcilerimizin de ciddi talepleri. Türkiye, sadece stattan ibaret değil. İstanbul'umuzun kültürel tarihi mirası, sporseverler açısından çok önemli diye düşündüğümüz için önümüzdeki yıl Türkiye'de inşallah seyircili bir şekilde Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Biliyorsunuz Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 70 bin seyirciye çıktı; inşallah dolu dolu bir şölen olarak o maçın Türkiye'de oynanacağına inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi en güzel şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güzel bir müsabakayı sporseverler İstanbul'da, dünyanın göz bebeği şehrimizde izleyecek"

Spora ve sporcuya dair yatırımlarının süreceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Şampiyonlar Ligi finali, zannediyorum 29 Mayıs'ta olacak. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde inşallah güzel bir müsabakayı sporseverler İstanbul'da, dünyanın göz bebeği şehrimizde izleyecek." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın seçilmesine ilişkin de Kasapoğlu, "Her müsabaka için uluslararası anlamda farklı kriterler var. Seyirci kapasitesi de bu kriterlerden biri. Hiç abartı yok, her stadımız, her tesisimiz dört dörtlük. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz." diye konuştu.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olarak İstanbul'da oynanmasına karar vermesinde çok ciddi bir çabanın olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle TFF Başkanımız Nihat Bey'e, UEFA temsilcimiz Servet Bey'e teşekkür ediyorum. Çok ciddi çaba gösterdiler, özellikle tabii bu diplomasi gerektiyor, iletişim gerektiriyor. Elbette bundan sonra da bu alandaki iddialarımız devam edecektir. Uluslararası anlamda pek çok farklı çalışma yapan ülkeler de var ama biz, bu anlamda tabii iddiamızı en gerçekçi şekliyle ortaya koyuyoruz."