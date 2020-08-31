Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Balıkesir'de açılış töreninde konuştu:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bazıları, bazı şeyleri alışılageldik üzere istismar ededursunlar biz onlara inat, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Adaletle, sevgiyle, merhametle, şefkatle ve gayretle inşallah milletimiz için, gençler, pırıl pırıl çocuklar için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılışı töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın eşsiz bir coğrafyayı torunlarına vatan kıldığını, kutsal, tarihi emanet bıraktığını söyledi.

Ecdadın izinden, onların kutsal emanetini daha güçlü temsil etmek ve bu emaneti daha yukarılara taşımak adına el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ülkemize, insanımıza, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve seviyoruz. Her eserin, çalışmanın bu milletin en güzeline layık olduğu anlayışıyla peşindeyiz, arkasındayız." diye konuştu.

"Lafla peynir gemisi yürümez"

Ülkenin her karışına hizmet etmek, her bir insanının ihtiyacına destek vermenin bir görev olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti: