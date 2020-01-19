Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bürokratik karmaşaların önüne geçtik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik." dedi.

Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında yaptığı konuşmada, güzel ve çok keyifli bir tablo ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sporculara başarı dileyen Kasapoğlu, "Satranç eğitici, öğretici yönü olan bir spor. Analitik düşünme yeteneğini, sabrı, cesareti, öz güveni geliştiren bir branş. Hedeflediğimiz, yarınlarda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlikte aradığımız özellikler bunlar. O yüzdendir ki satranca diğer spor branşlarımız gibi ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, satrançtaki lisanslı sporcu sayısında rekor yükseliş olduğunu ve bu başarıdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.