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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Erzincan Şehir Stadyumu'nu gezdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.08.2020 18:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Erzincan Şehir Stadyumu'nu gezdi

ERZİNCAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da yapımı devam eden 13 bin seyirci kapasiteli, şehir stadyumunu gezdi.

Bakan Kasapoğlu, Vali Mehmet Makas'ı ziyaret ettikten sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile şehir stadyumu inşaat alanında inceleme yaptı.

Kasapoğlu, kent merkezinde yapımına 2 yıl önce başlanan, sulu sistem, alttan ısıtmalı ve doğal çim zemine sahip olacak stadyum önünde yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 62 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Erzincan Şehir Stadyumu'nun içerisini de gezen Kasapoğlu, stadın belirlenen süreçte tamamlanması için görevlilerden çalışmaları hızlandırmalarını istedi.

Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanı Cavit Şireci ve Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti.

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