YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Manisa'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Manisa'da incelemelerde bulundu

04.07.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Manisa'da incelemelerde bulundu

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde Bakanlığın gerçekleştirdiği yatırımları inceledi.

İzmir'de katıldığı programların ardından Ankara'ya kara yoluyla dönen Bakan Kasapoğlu, inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezi ve restorasyonu devam eden Kız Pratik Sanat Okulunu ziyaret etti.

Bakanlık tarafından ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, aile çay bahçesinde vatandaşlar ile sohbet etti, çocuklara top ve kitap dağıttı.

Kasapoğlu'nun, Kula Ülkü Ocaklarına yaptığı ziyarette Başkan Uğur Çakan, Bakanlık tarafından gönderilen masa tenisi için teşekkür etti.

AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer ile görüştü.

Ziyaretlerde Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretleri sonrasında Ankara'ya kara yoluyla hareket etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıManisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Aksakal Eczanesi
Merkez
Ayşenur Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.