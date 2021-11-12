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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da spor bilimleri fakültesini açtı:

12.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz"

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Manisa'da temaslarda bulunan Kasapoğlu, ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Daha sonra MHP Manisa İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile de makamında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bakan Kasapoğlu'na yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret eden Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok farklı noktalardan ileriye taşıdıklarını belirtti.

2002'den bugüne kadar birtakım engellemelerle karşılaştıklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı tuzaklarla, sabotajlarla karşı karşıya kaldık ama milletimizden, teşkilatımızdan aldığımız güçle her birini birer birer bertaraf ettik. Önümüzde yeni bir hedefimiz var. Vizyonlarımız geniş ve bu hedeflerimizi birer birer sizlerle gerçekleştireceğiz. Bizim farkımız şu; AK Parti olarak hedefleri bir yandan gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirleyeceğiz. Çünkü hiçbir şey durağan değil. Tüm dünyada değişen, gelişen, dinamik bir süreci yaşıyoruz. Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir şekilde oyuna gelmeden fitneye, dedikoduya, bozgunculara kanmadan istikamet üzerine yürümemiz gerekiyor. Bunu birlikte başaracağız."

- Spor bilimleri fakültesi açıldı

Kasapoğlu, sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi açılışına katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, "Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Üniversitelerin bu çerçevede üretken olması, bu bağlamda gayretleri ülkelerin gelecekleri açısından çok büyük öneme haiz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteleri en önemli paydaşlardan biri olarak gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, bu doğrultuda yapılan çalışmaların kendilerini de heyecanlandırdığını anlattı.

Manisa'da açılışını yaptıkları kurumun ülkenin en köklü spor bilimleri fakültelerinden biri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "İlk 3'ünden birisi. Bu modern tesisler hem spor hem akademik camiamıza hem de ülkemizin spor yarınlarına çok ciddi katkıları olacak bir çalışma. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise fakülte hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Kasapoğlu ve protokol üyeleri, yeni binayı gezdi.

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