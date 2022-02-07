Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, medya temsilcileriyle buluştu: (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda internet kotasının artırılacağını belirterek, "Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasını iki kat artırarak 32 GB'ye çıkartıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Bakanlık'ta yaptığı sohbet toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruyu yanıtlayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcu olmak, öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için gereklidir. Açıkçası ben gelinen nokta itibarıyla gerekenin yapıldığını, bu anlamdaki çalışmaların da hızlı şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum. Kimsenin bu anlamda hiçbir şekilde verilen emekten ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklama yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla hem Federasyon hem Bakanlık, süreci en güçlü şekilde yönetecektir."

Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'nun kendi disiplin talimatına göre sporcuya ceza verdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu ceza üzerine Sporcu Belgesi Yönetmeliğince de Bakanlık olarak bizim yapacağımız bir işlem var. Bu konuda milli sporcu belgesinin iptali işlemi var. Bunu başlatacağız." diye konuştu.

- Yurtlarla ilgili tartışmalar

Üniversitelerin akademik yılı başlangıcı öncesinde yaşanan yurt tartışmalarının ardından şu anda gelinen noktanın ne durumda olduğunun sorulması üzerine Kasapoğlu, bu yıl bir yoğunluğun yaşandığını, gelinen nokta itibarıyla yurtlara yerleştirilen öğrenci oranının yüzde 90 olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, gençlerin talep etmesi durumunda bu anlamdaki ihtiyacı karşılamak adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Muhalefetin, gençliği yurtlar üzerinden istismar etmeye yönelik çabalarının da bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Yurtlar, bu anlamda onlar için bir deneme süreci oldu. Ama yurtlardan ekmek yiyemeyeceklerini gördüler. Yurtlar bizim en güçlü alanlarımızdan bir tanesi." sözlerini sarf etti.

Eski yurtların 15-20 kişilik odalar şeklinde olduğunu, şu anda ranza oranının da yüzde 9'a düştüğünü belirten Kasapoğlu, "Odasında, çalışma masasından dolabına kadar, lavabosuna banyosuna kadar her imkan var. Isınması, interneti her şey dört dörtlük. Daha ileri standartları sağlamaya da çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Özel yurtların kapasitesinin 300 bine yakın olduğunu anımsatan Kasapoğlu, bunların içerisinde 400 farklı derneğe, vakfa ait yurdun da bulunduğunu aktardı.

Bu yurtların bir standart ölçüsünde açıldığını ve kapandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak üniversite yurtları noktasında geçtiğimiz yıldan itibaren denetim yetkisini aldık. Bu çerçevede hem ruhsatlandırma hem de mevcut yönetim sürecinin takibini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Genç istihdamının, önem verdikleri konulardan olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Üreten Gençler Üreten Türkiye Projesi" sonucunda istihdam yoğun alanlarda 60 bin gencin istihdama dahil olacağını ifade etti.

- Yeni spor yasası

Yeni spor yasasının hazırlıklarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sporla ilgili şu an dört kanun var. Biz bunları bir çatı altında toplama amacındayız. Bu çerçevede yapılan çalıştayın sonucunda, hukuki altyapının, ekonomik durumun güçlendirilmesiyle yönetim ve koordinasyonun geliştirilmesi ana temalarını ortaya koyduk. Özellikle idari ve mali süreçler, tüzel kişilikler bir çatı altında toparlanacak. Ticari faaliyetlerin düzenlenmesi, kaynak israfının önlenmesi, kaynakların adil dağılımı, ligler arası ekonomik denge düzenlenecek. Yeniden yapılanma ve yasal statüler, denetim, şeffaflık, cezai ve mali sorumlulukların tekrar düzenlenmesi... Bunlar, bu çalışma içerisinde var. Bunları parlamentomuzla paylaştık. Parlamentoda bu süreç işleyecek."

- Yetenekli çocukların keşfi

Yeteneklerin keşfine ilişkin taramanın nasıl yapıldığına yönelik soru üzerine Kasapoğlu, bunun Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda gerçekleştirildiğini anlattı.

Çocukların 10 farklı parametrede yeteneklerinin ölçüldüğünü kaydeden Kasapoğlu, seçilenlerin bir yıllık temel spor eğitimine alındığını, ikinci yılda da yeteneklerine göre branşlara kaydırıldığını vurguladı.

Kasapoğlu, bu ikinci yılın sonunda da hangi branşa uygunsa aileyle görüşüp çocuğun o branşa yönlendirildiğini belirtti.

Spor kültüründe çok daha farklı bir noktaya gelinmesi için Türkiye'nin potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bizler, tesislerin dolu dolu kullanılmasını önemsiyoruz. Spor kültürü olmadan başarıların sürdürülebilirliği çok mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz tarafından kazanılan altın madalyanın bu branşa olan ilgiyi artırdığını belirten Kasapoğlu, bu branşın yanında yüzme, boks, karate, tekvando, judo, binicilik, voleybol ve basketbola yönelimlerin de kazanılan başarılarla ivme kazandığına işaret etti.

Yurtlarda internet kotasının artırılması ilgili bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine Kasapoğlu, "İnternet kotasını artırıyoruz. Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasını iki kat artırarak 32 GB'ye çıkartıyoruz." bilgisini paylaştı.

(Bitti)

