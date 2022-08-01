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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli kürekçileri tebrik etti

01.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli kürekçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen 19 ve 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, genç sporcuların aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk kez bir dünya şampiyonasında katıldığı tüm kategorilerde finale kalarak bir ilke imza atan ve şampiyonadan 2 gümüş ve 1 bronz ile dönen sporcularımızın başarısı bizleri çok mutlu etti. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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