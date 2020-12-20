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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan kadın cimnastikçilere tebrik

ANKARA HABERLERİ  | 20.12.2020 19:08 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde, yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve gençlerde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür'ü yürekten kutluyorum" - "Olimpiyat öncesi alınan böylesi başarılı sonuçlar geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde, yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve gençlerde asimetrik paralel aletinde bronz madalya elde eden Derin Tanrıyaşükür'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve bronz madalya elde eden Derin Tanrıyaşükür'ü telefonla aradı.

Milli cimnastikçilerin aldığı başarılı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, yaşattıkları gurur için sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde, yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve gençlerde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür'ü yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Olimpiyat öncesi alınan böylesi başarılı sonuçlar geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Sporcularımızın başarısında emeği geçenlere başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum. Ayrıca başarılı bir şampiyona geçirerek, 10 madalya kazanarak tarih yazan tüm sporcularımızı kutluyorum."

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