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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

12.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olan millilerimiz, genel takım sıralamasında ise ikinci olarak göğsümüzü kabarttı. 52 kiloda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Seçil Er'i de gönülden kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımıza gelecek turnuvalarda başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı sporcularımızın ülkemiz adına nice başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

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