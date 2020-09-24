Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi:

GİRESUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu," Ülkemizde internet altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor. İnterneti sadece kullanan değil, teknolojiyi her açıdan üretebilen konumda olmamız lazım. O yüzden gençlerden istirhamım, interneti çok faydalı kullanmaları." dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemeler için Giresun'a gelen Bakan Kasapoğlu, 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Görele ilçesine geçerek Belediye Başkanlığını ziyaret eden eden Kasapoğlu, daha sonra Görele Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi, onların istek ve taleplerini dinledi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, halkın sporla daha çok hemhal olmasını istediklerini söyledi.

Bu tabloları hem Giresun'da hem Türkiye'de artırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Eksiklikler neyse tamamlayacağız. Sizlerden istirhamım bu imkanları çok iyi değerlendirin. Zira biz sizlerin yaşındayken böyle imkanlarımız yoktu." diye konuştu.