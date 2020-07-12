Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Keşan’a gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi.

Keşan’daki ziyaretlerine yenilecek olan Atatürk Stadı ve Kapalı Spor Kompleksi’ne gelerek başlayan Bakan Kasapoğlu, halkın spora katılımının geliştirilmesi ve yayılması amaçlı çalışmaları çevresinde bölgede yatırımların devamlılığının sağlanacağını belirterek, yapılması planlanan projeleri inceledi. Keşan’a bin kişilik bir açık futbol sahası ile ilgili çalışmaları denetleyen Kasapoğlu daha sonra çim sahayı gezdi. Bu sırada getirilen topun arkasına geçen Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun geçtiği kaleye 3 şut çekti, ardından Keşan’ın genç sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keşan için uzun süredir konuşulan projeleri harekete geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar Keşan’ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin daha donanımlı hazırlanmaları için gerekli altyapıyı inşallah en kısa sürede Keşan ile buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan’ın sportif anlamda geleceği için gençler için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Bölgeyi ziyaretleri kapsamında Kasapoğlu ve beraberindeki heyet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda da incelemelerde bulundu ardından, Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türkiye’nin yarınlarını düşünerek devamlılık sağlayacak projeler ürettiklerini ve bu projelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Gençlerimizin, kadınlarımızın ve halkımızın tüm kesimlerinin spora olan erişimlerini kolaylaştırmak ve bu anlamda yarınlara yönelik hem sporcu envanterimizi geliştirmek için halkımızın spor yapan bir toplum olmasına önem veriyoruz. O yüzden 40 yıllık Keşan stadını çok daha modern ve güzel şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya her saat bekliyoruz. Çok hızlı şekilde burayı da Keşan’ımızla buluşturacağız. Yanında da mevcut spor salonumuzu tüm yönleriyle ele alıyoruz ve çok modern 7/24 tüm halkımızın hizmetinde olacak şekilde Keşan ile buluşturacağız."