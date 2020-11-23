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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.11.2020 14:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de Yeşil Vadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Yeşil Vadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, il protokolü tarafından karşılandı.

Kasapoğlu, bindiği golf arabası ile alanda incelemede bulundu.

Daha sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret eden Kasapoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kasapoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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