Gençlik ve Spor eski İl Müdürü Yahya Şahan, Kayseri Büyükşehir Spor A.Ş.’nin olağanüstü günlerde yardım yapmamasını eleştirdi.

Kayseri’nin Gençlik Spor eski İl Müdürü Yahya Şahan, Türkiye’yi de etkisi altına alan ve Kayseri için de büyük tehlike arz eden Koronavirüs tehlikesinin yaşandığı günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin vatandaşa yardım elini uzatmamasını eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Gençlik ve Spor eski İl Müdürü Yahya Şahan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş yakın geçmişte sadece Sağlık için yürüyüş organizasyona katılım sağlayan 15.000 kişiye 15.000 kumanya dağıtırken, yaşadığımız bu kriz ortamında İnsanlar evlerinden çıkamazken nerede? Bir organizasyon için 15.000 kumanya hazırlayan ve yürüyüşe katılanlara dağıtan sistem neden ortalıkta yok. Eleştiriler aslında beklentilerin bir ifadesidir" dedi.

Yahya Şahan açıklamasında, "Kurumları ve kuruluşları yöneten insanlar, aynı zamanda donanımlarıyla da kriz anında krizi doğrularıyla yönetebilen kişilerdir. Spor A.Ş. yapılan yürüyüşe katılım ile Türkiye’nin en fazla katılımcının iştirak ettiği etkinliğini yaptığını gururla tüm Türkiye’ye ilan ederken ve sadece 2018 yılı içerisinde 250 organizasyonun yapıldığını duyuran idareciler, neden ilimizin ve ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde ortada yok. 250 organizasyonun sadece bir organizasyonda 15.000 kişiye kumanya hazırlayan ve ücretsiz dağıtanlar neredeler? Neden şimdi evinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyacı olan garibanlara yardım edilmiyor. Yöneticilik, bu gibi kriz anlarında ortaya çıkan etik üstü davranış gerektirir. Bu donanım da her yöneticide bulunmaz" ifadelerini paylaştı.

