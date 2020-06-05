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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden çevre temizliği farkındalığı

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Spil dağı eteklerinde bulunan Mevlevihane bölgesindeki dinlenme ve piknik alanı olarak tercih edilen bölgelerde çevre temizliği yaptı."Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur" sloganıyla harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, yapılan etkinlikte çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.Öztürk: "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak temel görevimizdir"Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel görevleri olduğunu söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Spil dağı eteklerinde bulunan Mevlevihane bölgesindeki dinlenme ve piknik alanı olarak tercih edilen bölgelerde çevre temizliği yaptı.
"Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur" sloganıyla harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, yapılan etkinlikte çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.

Öztürk: "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak temel görevimizdir"
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel görevleri olduğunu söyledi. ’Spor’ ve ’Çevre’nin ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizen Öztürk, "Sportif faaliyetlere toplumun aktif katılımını sağlayabilmek ya da spor etkinliklerinin sürdürülebilmesi, yapılacak olan tesislerin ihtiyaçları karşılayabilmesinin yanında çevresel kaynakların korunabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle doğayı ve çevreyi korumak için herkes elinden geleni yapmalıdır. Sağlığımızı korumak çevremizi korumakla başlar. Çevremizi nasıl bulmak istiyorsak, öyle bırakmalıyız. Bu duygu düşüncelerle Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla antrenörlerimizle çevre etkinliği düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, İl Müdürlüğü ailesi olarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz" dedi.

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Manisa Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Aksakal Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Gezer Eczanesi
Turgutlu
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
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