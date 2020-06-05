Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden çevre temizliği farkındalığı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Spil dağı eteklerinde bulunan Mevlevihane bölgesindeki dinlenme ve piknik alanı olarak tercih edilen bölgelerde çevre temizliği yaptı.

"Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur" sloganıyla harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, yapılan etkinlikte çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.

Öztürk: "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak temel görevimizdir"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel görevleri olduğunu söyledi. ’Spor’ ve ’Çevre’nin ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizen Öztürk, "Sportif faaliyetlere toplumun aktif katılımını sağlayabilmek ya da spor etkinliklerinin sürdürülebilmesi, yapılacak olan tesislerin ihtiyaçları karşılayabilmesinin yanında çevresel kaynakların korunabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle doğayı ve çevreyi korumak için herkes elinden geleni yapmalıdır. Sağlığımızı korumak çevremizi korumakla başlar. Çevremizi nasıl bulmak istiyorsak, öyle bırakmalıyız. Bu duygu düşüncelerle Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla antrenörlerimizle çevre etkinliği düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, İl Müdürlüğü ailesi olarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz" dedi.

