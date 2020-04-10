Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emniyet Güçlerini Unutmadı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftasında Emniyet Mensuplarını unutmadı.

Kayseri ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezleri, COVİD-19’la mücadele kapsamında önemli bir farkındalığa imza attı.

İl Müdürlüğü personeli, İncesu Emniyet Müdürlüğünü ve şehir girişinde bulunan güvenlik noktasında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret ederek, Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan polislere siperli maske hediye etti.

Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Sağlık Timi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapmış olduğu korumalı maskeleri sağlık çalışanları, emniyet mensuplarına dağıtarak bu zor dönemde risk altında çalışanlara destek oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tüm emniyet mensuplarını kutlayarak, halkın güvenliği ve huzuru için çalışan polis memurları, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden bu süreçte vatandaşlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyor. İl Müdürlüğü olarak bu zor dönemde hem sağlık çalışanlarımıza hem de emniyet güçlerimize destek olmak amacıyla korumalı maske üretimine devam ediyoruz. Bu kötü günleri el birliğiyle atlatacaklarını belirten İl Müdürü Eskici, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

