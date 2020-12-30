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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Modern Bir Tesis Daha Kazanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, envanterine modern bir tesis daha kazandırıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, envanterine modern bir tesis daha kazandırıyor. İl Müdürlüğü Atletizm Pisti yanında bulunan Açık Hava Okçuluk Eğitim Alanı inşaatı yeni yılın ilk aylarında hizmete açılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, tesisin incelemesini yaparak inşaat hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk aylarında hizmete girecek Açık Hava Okçuluk Eğitim Alanımız yeni tesisiyle Kayserimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımız kış aylarının gelmesiyle açık hava antrenmanı yapamıyorlardı. İnşaallah Eğitim Alanımız hizmete girdiğinde sporcularımız antrenmanlarını kış ayılarında da açık havada yapabilecekler. Modern bir tesis olarak hizmet verecek olan Okçuluk Eğitim Alanımız, Okçular Vakfından sonra kış aylarında antrenman yapılabilecek Türkiye’de ikinci Modern Açık Okçuluk Eğitim Alanı olacak. Bu modern tesiste antrenman yapacak olan sporcularımız inanıyorum ki birçok başarıya imza atacaklar” dedi.

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