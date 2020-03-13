Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü virüs önlemlerini açıkladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ile ilgili açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde geçerli tedbirler kapsamında spor faaliyetlerinde alınan önlemler şu şekilde sıralandı:

“İl Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarının faaliyet takviminde yer alan üst ligler haricindeki yerel

