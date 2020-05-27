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Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Muhsin Özdemir, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığını ziyaret etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden İl Müdürü Muhsin Özdemir, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Muhsin Özdemir, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığını ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden İl Müdürü Muhsin Özdemir, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer ile bir süre sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, “ Spor camiasının içerisinden gelen biriyim. Nevşehir’i el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışacağız. Tabi ki bu bir ekip işi ve bizler hep birlikte bunu başaracağız. Nevşehir’de görev yapan yerel ve ulusal ajans temsilcileri ile de iş birliği içerisinde Nevşehir’in adına Türk sporuna duyurmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.
KGK İl Başkanı Muammer Başer’de göreve yeni başlayan İl Müdürü Muhsin Özdemir’e teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.

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