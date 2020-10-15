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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, Başkan Yanmaz’ı ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 15.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akçakoca Belediye Başkan Yanmaz, gençlerin etkin bir şekilde spor yapmaları adına Akçakoca Belediyesi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.Belediye Başkanı Yanmaz, gençleri yarınların umudu olarak değerlendirdi ve “Akçakoca öyle inanıyorum ki belediyemizin de öncülüğünde ortaya konulacak bir dizi çalışmalarla, başarılı sporcuları ile de isminden söz edilecek şehirlerden biri haline gelecektir.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, Başkan Yanmaz’ı ziyaret etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akçakoca Belediye Başkan Yanmaz, gençlerin etkin bir şekilde spor yapmaları adına Akçakoca Belediyesi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.
Belediye Başkanı Yanmaz, gençleri yarınların umudu olarak değerlendirdi ve “Akçakoca öyle inanıyorum ki belediyemizin de öncülüğünde ortaya konulacak bir dizi çalışmalarla, başarılı sporcuları ile de isminden söz edilecek şehirlerden biri haline gelecektir. Gençlerimize her alanda olduğu gibi sportif çalışmalarda da sahip çıkarak, şehrimizin sporda marka şehirlerden biri olacağına inanıyorum” dedi. Yanmaz, gençlerin değişik spor branşlarında etkinlik yapacaklarını sözlerine ekledi.
Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ise Akçakoca’nın konumu olarak sportif faaliyetlerin yapılması konusunda çok şanslı bir ilçe olduğunu ifade etti. Yazıcı aynı zamanda Akçakoca’ya yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılması konusunda Başkan Yanmaz’dan kendilerine yer tahsis edilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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